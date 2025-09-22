Direktori Perusahaan
Amperity
Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Amperity total $310K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Amperity. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Paket Median
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Total per tahun
$310K
Level
hidden
Gaji Pokok
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$65K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
11+ Tahun
Apa saja tingkat karir di Amperity?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Option

Di Amperity, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Amperity in United States mencapai total kompensasi tahunan $310,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Amperity untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $261,000.

Sumber Lainnya