Paket kompensasi Analis Data median in United States di Amperity total $179K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Amperity. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Paket Median
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Total per tahun
$179K
Level
-
Gaji Pokok
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$5K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Amperity?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Option

Di Amperity, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Amperity in United States mencapai total kompensasi tahunan $182,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Amperity untuk posisi Analis Data in United States adalah $179,000.

