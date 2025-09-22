Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Ampere Computing berkisar dari $170K per year untuk L6 hingga $275K per year untuk L8. Paket kompensasi yearan median in United States total $198K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ampere Computing. Terakhir diperbarui: 9/22/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
