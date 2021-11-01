Direktori Perusahaan
AMI
AMI Gaji

Rentang gaji AMI berkisar dari $25,596 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $170,850 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AMI. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $28.7K
Akuntan
$152K
Manajer Produk
$25.6K

Penjualan
$32.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
Manajer Program Teknis
$171K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AMI adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $170,850. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di AMI adalah $92,452.

