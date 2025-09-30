Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area di Amgen berkisar dari $108K per year untuk L3 hingga $152K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area total $129K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Amgen. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
0%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
34%
THN 4
Di Amgen, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
34% vesting pada 4th-THN (34.00% tahunan)
