Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Los Angeles Area di Amgen berkisar dari $115K per year untuk L3 hingga $275K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in Greater Los Angeles Area total $210K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Amgen. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
0%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
34%
THN 4
Di Amgen, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
34% vesting pada 4th-THN (34.00% tahunan)
