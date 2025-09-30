Kompensasi Ilmuwan Data in Greater Los Angeles Area di Amgen berkisar dari $96.7K per year untuk L3 hingga $218K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in Greater Los Angeles Area total $139K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Amgen. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
0%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
34%
THN 4
Di Amgen, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
34% vesting pada 4th-THN (34.00% tahunan)