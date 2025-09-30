Direktori Perusahaan
Amgen
Amgen Ilmuwan Data Gaji di Greater Los Angeles Area

Kompensasi Ilmuwan Data in Greater Los Angeles Area di Amgen berkisar dari $96.7K per year untuk L3 hingga $218K per year untuk L6. Paket kompensasi yeanan median in Greater Los Angeles Area total $139K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Amgen. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

0%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

34%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Amgen, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% vesting pada 4th-THN (34.00% tahunan)



FAQ

Amgen in Greater Los Angeles AreaIlmuwan Data职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$218,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Amgen in Greater Los Angeles AreaIlmuwan Data职位的年度总薪酬中位数为$143,000。

