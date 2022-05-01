Direktori Perusahaan
AMETEK
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

AMETEK Gaji

Gaji AMETEK berkisar dari $58,107 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $265,200 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan AMETEK. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Listrik
Median $200K
Insinyur Perangkat Keras
$60.6K
Insinyur Mesin
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Insinyur Optik
$143K
Insinyur Perangkat Lunak
$58.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$265K
Manajer Program Teknis
$171K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti AMETEK je Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $265,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AMETEK je $147,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk AMETEK

Perusahaan Terkait

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya