Americold
Americold Gaji

Gaji Americold berkisar dari $70,350 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $233,825 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Americold. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Pengembangan Bisnis
$234K
Insinyur Perangkat Keras
$98K
Sumber Daya Manusia
$70.4K

Insinyur Perangkat Lunak
$128K
