Direktori Perusahaan
American Tower
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

American Tower Gaji

Gaji American Tower berkisar dari $34,053 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $222,408 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Tower. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Keras
$106K
Manajer Proyek
$34.1K
Insinyur Perangkat Lunak
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$222K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di American Tower, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di American Tower adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $222,408. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di American Tower adalah $152,263.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk American Tower

Perusahaan Terkait

  • Spotify
  • Apple
  • Uber
  • Square
  • Microsoft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya