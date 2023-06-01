Direktori Perusahaan
American Red Cross
American Red Cross Gaji

Gaji American Red Cross berkisar dari $30,833 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $183,600 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Red Cross. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Asisten Administratif
$59.7K
Analis Bisnis
$126K
Layanan Pelanggan
$30.8K

Analis Data
$35.5K
Ilmuwan Data
$35.2K
Pemasaran
$184K
Manajer Produk
$131K
Manajer Proyek
$95.5K
Insinyur Perangkat Lunak
$79.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di American Red Cross adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $183,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di American Red Cross adalah $79,600.

