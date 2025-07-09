Direktori Perusahaan
American Medical Association
American Medical Association Gaji

Gaji American Medical Association berkisar dari $77,610 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $587,050 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Medical Association. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Data
$77.6K
Ilmuwan Data
$85.4K

Desainer Produk
$81.6K
Manajer Produk
$249K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$587K
Arsitek Solusi
$139K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di American Medical Association adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $587,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di American Medical Association adalah $110,000.

