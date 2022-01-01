American Family Insurance Gaji

Gaji American Family Insurance berkisar dari $22,718 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $190,950 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Family Insurance . Terakhir diperbarui: 9/2/2025