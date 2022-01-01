Direktori Perusahaan
American Family Insurance
American Family Insurance Gaji

Gaji American Family Insurance berkisar dari $22,718 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $190,950 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Family Insurance. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $127K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
Median $102K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ilmuwan Data
Median $152K
Aktuaris
$161K
Sumber Daya Manusia
$22.7K
Teknolog Informasi (TI)
$124K
Pemasaran
$121K
Penjualan
$52.5K
Analis Keamanan Siber
$153K
Manajer Program Teknis
$191K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di American Family Insurance adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $190,950. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di American Family Insurance adalah $127,000.

