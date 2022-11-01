Direktori Perusahaan
American Civil Liberties Union
American Civil Liberties Union Gaji

Gaji American Civil Liberties Union berkisar dari $59,746 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Sipil di tingkat rendah hingga $169,526 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Civil Liberties Union. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Sipil
$59.7K
Ilmuwan Data
$134K
Pemasaran
$170K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di American Civil Liberties Union adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $169,526. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di American Civil Liberties Union adalah $134,325.

