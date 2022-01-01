Direktori Perusahaan
American Chemical Society
American Chemical Society Gaji

Rentang gaji American Chemical Society berkisar dari $79,600 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $192,056 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari American Chemical Society. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K
Analis Data
$79.6K
Desainer Produk
$139K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$192K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di American Chemical Society adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $192,056. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di American Chemical Society adalah $109,650.

