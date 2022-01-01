American Century Investments Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji American Century Investments berkisar dari $82,585 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $489,938 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari American Century Investments. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Manajer Desain Produk
$231K
Analis Keamanan Siber
$490K
Insinyur Perangkat Lunak
$82.6K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$229K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di American Century Investments adalah Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $489,938. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di American Century Investments adalah $230,000.

