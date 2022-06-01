Direktori Perusahaan
American Bureau of Shipping
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

American Bureau of Shipping Gaji

Rentang gaji American Bureau of Shipping berkisar dari $55,984 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $146,265 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari American Bureau of Shipping. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Mekanik
$126K
Manajer Produk
$139K
Insinyur Perangkat Lunak
$56K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$146K
Manajer Program Teknis
$82.4K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en American Bureau of Shipping es Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $146,265. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en American Bureau of Shipping es $125,625.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk American Bureau of Shipping

Perusahaan Terkait

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Spotify
  • PayPal
  • Microsoft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain