American Bureau of Shipping Gaji

Rentang gaji American Bureau of Shipping berkisar dari $55,984 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $146,265 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari American Bureau of Shipping . Terakhir diperbarui: 8/11/2025