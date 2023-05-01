American Axle & Manufacturing Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji American Axle & Manufacturing berkisar dari $15,075 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $183,600 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan American Axle & Manufacturing. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Mesin
Median $91.7K
Ilmuwan Data
$15.1K
Desainer Produk
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$184K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di American Axle & Manufacturing adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $183,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di American Axle & Manufacturing adalah $100,640.

