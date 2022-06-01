Direktori Perusahaan
Amentum
Amentum Gaji

Gaji Amentum berkisar dari $78,605 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Fasilitas di tingkat rendah hingga $174,125 untuk Layanan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Amentum. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Analis Data
Median $128K
Insinyur Mesin
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Layanan Pelanggan
$174K
Manajer Fasilitas
$78.6K
Analis Keuangan
$114K
Insinyur Perangkat Keras
$133K
Teknolog Informasi (TI)
$105K
Manajer Program
$129K
Manajer Proyek
$113K
Analis Keamanan Siber
$171K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Amentum adalah Layanan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $174,125. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Amentum adalah $114,425.

