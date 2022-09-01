Amelia Gaji

Rentang gaji Amelia berkisar dari $58,920 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $226,125 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Amelia . Terakhir diperbarui: 8/11/2025