Ambry Genetics Gaji

Gaji Ambry Genetics berkisar dari $71,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $226,860 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ambry Genetics. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K
Analis Bisnis
$71.4K
Ilmuwan Data
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Desainer Produk
$123K
FAQ

El puesto mejor pagado reportado en Ambry Genetics es Ilmuwan Data at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,860. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ambry Genetics es $119,003.

