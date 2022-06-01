AMBOSS Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji AMBOSS berkisar dari $85,190 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $98,182 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan AMBOSS. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $85.2K
Pemasaran
$85.2K
Manajer Produk
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

AMBOSS薪资最高的职位是Manajer Produk at the Common Range Average level，年度总薪酬为$98,182。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AMBOSS的年度总薪酬中位数为$85,245。

