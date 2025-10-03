Direktori Perusahaan
Amazon
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi SDM
  • L4
  • United States

Operasi SDM Level

L4

Level di Amazon

Bandingkan Level
  1. L4
  2. L5
  3. L6
    4. Tampilkan 4 Level Lainnya
Rata-rata Tahunan Total Kompensasi
$189,003
Gaji Pokok
$137,670
Saham ()
$18,000
Bonus
$33,333

Logo Amazon

$13K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Submission Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Amazon

Perusahaan Terkait

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya