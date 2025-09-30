Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Alteryx berkisar dari $177K per year untuk Software Engineer hingga $256K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $199K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)
