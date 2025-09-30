Direktori Perusahaan
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Alteryx berkisar dari ₹2.28M per year untuk Associate Software Engineer hingga ₹7.04M per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹4.23M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Lihat 2 Level Lainnya
₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

أعلى حزمة راتب لوظيفة Insinyur Perangkat Lunak في Alteryx in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,876,023. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alteryx لوظيفة Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru هو ₹3,912,781.

