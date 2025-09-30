Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Alteryx berkisar dari ₹2.28M per year untuk Associate Software Engineer hingga ₹7.04M per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹4.23M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru