Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Czech Republic di Alteryx total CZK 1.86M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Czech Republic total CZK 2.02M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)
