Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Alteryx berkisar dari ₹2.27M per year untuk Associate Software Engineer hingga ₹7.01M per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹4.21M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)
