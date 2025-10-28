Direktori Perusahaan
Alteryx
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

Alteryx Manajer Produk Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 1 lagi Manajer Produk data gaji di Alteryx untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+CZK 1.24M
Robinhood logo
+CZK 1.9M
Stripe logo
+CZK 427K
Datadog logo
+CZK 748K
Verily logo
+CZK 470K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Alteryx in Czech Republic mencapai total kompensasi tahunan CZK 1,932,908. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk posisi Manajer Produk in Czech Republic adalah CZK 1,411,863.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Alteryx

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya