Direktori Perusahaan
Alteryx
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Konsultan Manajemen

  • Semua Gaji Konsultan Manajemen

Alteryx Konsultan Manajemen Gaji

Rata-rata kompensasi total Konsultan Manajemen in United States di Alteryx berkisar dari $120K hingga $174K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$137K - $156K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$120K$137K$156K$174K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Konsultan Manajemen data gajis di Alteryx untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Konsultan Manajemen penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Konsultan Manajemen di Alteryx in United States mencapai total kompensasi tahunan $174,168. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk posisi Konsultan Manajemen in United States adalah $119,556.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Alteryx

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya