Rata-rata kompensasi total Kesuksesan Pelanggan in India di Alteryx berkisar dari ₹2.1M hingga ₹2.99M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹2.4M - ₹2.81M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kesuksesan Pelanggan di Alteryx in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,991,697. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk posisi Kesuksesan Pelanggan in India adalah ₹2,096,745.

