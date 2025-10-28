Direktori Perusahaan
Alteryx
Alteryx Akuntan Gaji

Rata-rata kompensasi total Akuntan in United States di Alteryx berkisar dari $191K hingga $278K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alteryx. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$219K - $250K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$191K$219K$250K$278K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Akuntan di Alteryx in United States mencapai total kompensasi tahunan $278,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk posisi Akuntan in United States adalah $191,160.

