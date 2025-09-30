Direktori Perusahaan
ALTEN
ALTEN Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Montreal

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Montreal di ALTEN berkisar dari CA$85.6K per year untuk Software Engineer I hingga CA$91.5K per year untuk Software Engineer II. Paket kompensasi yearan median in Greater Montreal total CA$88.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ALTEN. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di ALTEN?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at ALTEN in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$103,085. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Insinyur Perangkat Lunak role in Greater Montreal is CA$88,382.

