Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di ALTEN berkisar dari CA$85.6K per year untuk Software Engineer I hingga CA$91.5K per year untuk Software Engineer II. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$88.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ALTEN. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
