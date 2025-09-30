Direktori Perusahaan
ALTEN Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di ALTEN berkisar dari CA$85.6K per year untuk Software Engineer I hingga CA$91.5K per year untuk Software Engineer II. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$88.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ALTEN. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Apa saja tingkat karir di ALTEN?

FAQ

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni ALTEN fun ipa Insinyur Perangkat Lunak in Canada ni CA$88,382.

Sumber Lainnya