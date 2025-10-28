Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Italy di ALTEN berkisar dari €26.8K per year untuk Software Engineer I hingga €35.7K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Italy total €29.6K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ALTEN. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
