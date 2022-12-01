Direktori Perusahaan
Alphawave IP
Alphawave IP Gaji

Gaji Alphawave IP berkisar dari $50,130 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $112,235 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Alphawave IP. Terakhir diperbarui: 11/13/2025

Insinyur Perangkat Keras
Median $102K

Insinyur ASIC

Insinyur Elektro
$108K
Manajer Program
$90.5K

Insinyur Perangkat Lunak
$50.1K
Manajer Program Teknis
$112K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Alphawave IP adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $112,235. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alphawave IP adalah $102,234.

Sumber Lainnya