AlphaSights
AlphaSights Gaji

Gaji AlphaSights berkisar dari $74,625 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $240,790 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan AlphaSights. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $150K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $130K
Penjualan
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Perekrut
Median $80.5K
Layanan Pelanggan
$81.6K
Ilmuwan Data
$164K
Konsultan Manajemen
$119K
Pemasaran
$74.6K
Manajer Proyek
$127K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$241K
Kapitalis Ventura
$83.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di AlphaSights adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $240,790. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AlphaSights adalah $127,400.

