AlphaSense Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AlphaSense. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹4.4M - ₹5.33M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di AlphaSense in India mencapai total kompensasi tahunan ₹5,673,824. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AlphaSense untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India adalah ₹4,059,719.

Sumber Lainnya