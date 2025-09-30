Direktori Perusahaan
AlphaSense
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Greater Helsinki

AlphaSense Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Helsinki

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Helsinki di AlphaSense total €72.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AlphaSense. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total per tahun
€72.3K
Level
L3
Gaji Pokok
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di AlphaSense?

€142K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan €27 ribu+ (terkadang €270 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Insinyur Perangkat Lunak en AlphaSense in Greater Helsinki tiene una compensación total anual de €107,190. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSense para el puesto de Insinyur Perangkat Lunak in Greater Helsinki es €65,611.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk AlphaSense

Perusahaan Terkait

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya