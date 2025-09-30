Direktori Perusahaan
AlphaSense
AlphaSense Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Delhi Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Delhi Area di AlphaSense total ₹3.59M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AlphaSense. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total per tahun
₹3.59M
Level
Senior Software Engineer
Gaji Pokok
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di AlphaSense?

₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di AlphaSense in Greater Delhi Area mencapai total kompensasi tahunan ₹5,812,456. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AlphaSense untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Delhi Area adalah ₹3,092,753.

