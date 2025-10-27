Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Penjualan median in United Kingdom di AlphaSense total £65.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AlphaSense. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£45.4K
Level
-
Gaji Pokok
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di AlphaSense?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di AlphaSense in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £107,654. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AlphaSense untuk posisi Penjualan in United Kingdom adalah £45,377.

Sumber Lainnya