AlphaSense
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

  • New York City Area

AlphaSense Manajer Produk Gaji di New York City Area

Paket kompensasi Manajer Produk median in New York City Area di AlphaSense total $170K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AlphaSense. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Total per tahun
$170K
Level
Product Manager
Gaji Pokok
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di AlphaSense?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Manajer Produk at AlphaSense in New York City Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Manajer Produk role in New York City Area is $170,000.

Sumber Lainnya