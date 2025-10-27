Direktori Perusahaan
AlphaGrep Securities
  • Gaji
  • Analis Keuangan

  • Semua Gaji Analis Keuangan

AlphaGrep Securities Analis Keuangan Gaji

Paket kompensasi Analis Keuangan median in India di AlphaGrep Securities total ₹10.95M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AlphaGrep Securities. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹10.95M
Level
2
Gaji Pokok
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹6.26M
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di AlphaGrep Securities?
Pengajuan Gaji Terbaru
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di AlphaGrep Securities in India mencapai total kompensasi tahunan ₹14,083,301. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AlphaGrep Securities untuk posisi Analis Keuangan in India adalah ₹6,319,544.

Sumber Lainnya