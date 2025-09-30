Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Allstate berkisar dari ₹984K per year untuk B1 hingga ₹2.33M per year untuk B2. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.58M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Allstate. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru