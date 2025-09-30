Kompensasi Manajer Produk in Greater Chicago Area di Allstate berkisar dari $160K per year untuk E hingga $221K per year untuk F. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $142K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Allstate. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***