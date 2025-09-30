Direktori Perusahaan
Allstate
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Aktuaris

  • Semua Gaji Aktuaris

  • Canada

Allstate Aktuaris Gaji di Canada

Paket kompensasi Aktuaris median in Canada di Allstate total CA$74.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Allstate. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Total per tahun
CA$74.6K
Level
L1
Gaji Pokok
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Allstate?

CA$226K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan CA$42 ribu+ (terkadang CA$420 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Aktuaris penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Aktuaris di Allstate in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$191,343. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Allstate untuk posisi Aktuaris in Canada adalah CA$74,613.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Allstate

Perusahaan Terkait

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya