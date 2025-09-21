Direktori Perusahaan
Alloy
Alloy Insinyur Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Penjualan in United States di Alloy berkisar dari $160K hingga $234K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alloy. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$184K - $210K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$160K$184K$210K$234K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Alloy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.



FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Penjualan at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $233,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Insinyur Penjualan role in United States is $160,380.

