Allen Institute for AI Gaji

Gaji Allen Institute for AI berkisar dari $111,976 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $382,080 untuk Pengembangan Korporat di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Allen Institute for AI. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $213K
Pengembangan Korporat
$382K
Ilmuwan Data
$190K

Sumber Daya Manusia
$112K
Desainer Produk
$132K
Penjualan
$184K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Allen Institute for AI adalah Pengembangan Korporat at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $382,080. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Allen Institute for AI adalah $186,898.

