AlixPartners Gaji

Rentang gaji AlixPartners berkisar dari $84,619 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $435,750 untuk Konsultan Manajemen di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AlixPartners. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Konsultan Manajemen
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analis Bisnis
$432K
Pengembangan Bisnis
$413K

Ilmuwan Data
$101K
Analis Keuangan
$84.6K
Sumber Daya Manusia
$199K
Manajer Proyek
$176K
Insinyur Perangkat Lunak
$191K
Manajer Program Teknis
$221K
FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AlixPartners ialah Konsultan Manajemen at the Director level dengan pampasan total tahunan sebanyak $435,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di AlixPartners ialah $210,050.

