Direktori Perusahaan
Align Technology
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Align Technology Gaji

Gaji Align Technology berkisar dari $8,645 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Grafis di tingkat rendah hingga $257,280 untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Align Technology. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
L6 $147K
L7 $150K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Mesin
Median $155K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analis Bisnis
Median $120K
Manajer Produk
Median $203K
Ilmuwan Data
Median $143K
Insinyur Biomedis
$79.6K
Analis Data
$184K
Analis Keuangan
$231K
Desainer Grafis
$8.6K
Teknolog Informasi (TI)
$257K
Hukum
$124K
Konsultan Manajemen
$142K
Pemasaran
$61.2K
Manajer Proyek
$256K
Analis Keamanan Siber
$101K
Peneliti UX
$126K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Align Technology is Teknolog Informasi (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $257,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Align Technology is $145,111.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Align Technology

Perusahaan Terkait

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya