Direktori Perusahaan
Aledade
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Aledade Gaji

Rentang gaji Aledade berkisar dari $96,900 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $250,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aledade. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $250K
Manajer Produk
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Asisten Administratif
$101K
Analis Bisnis
$99.5K
Analis Data
$96.9K
Hukum
$139K
Desainer Produk
$158K
Perekrut
$128K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Aledade, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aledade adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $250,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Aledade adalah $135,430.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Aledade

Perusahaan Terkait

  • CME
  • Evidation Health
  • 98point6
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain